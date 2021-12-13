الماركسية 2021 في السويد: القوى الثورية في تقدم - التيار الماركسي الأممي

2021/12/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الماركسي_الأممي مع حضور أكثر من 150 ثورياً متحمساً، حققت المدرسة الماركسية 2021 التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في جوتنبرج نجاحاً باهراً.



نظمتها منظمة الثورة، الفرع السويدي للتيار الماركسي الأممي، تمحورت حول النظرية الماركسية، لتسليح الحاضرين من أجل النضالات الطبقية القادمة.



أوضحت الرفيقة ثيا فيلهلمسون في خطابها في الجلسة الأولى: “هذا تحضير لصراع طبقي مكثف، لثورة اشتراكية في حياتنا”.كانت الفرص الث ......





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