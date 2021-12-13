تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -7 - عبد الحسين سلمان

2021/12/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان حصل مقالناالسابق: تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -6 , على نسبة تصويت 32% من قراء الحوار المتمدن.



والمقال كان يستعرض كتاب, يعتبر من أهم الكتب حول ( فكر)ماركس عن دول الأطراف , التي لم تدخل بعد في نمط الإنتاج الرأسمالي.



لا تهمني نسبة التصويت للقراء حتى لو كانت 0 % ,ولا يهمني , أن هذا التصويت يأتي من قراء الحوار المتمدن والذي كان من المفروض أن أغلبهم من ( اليساريين) .



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