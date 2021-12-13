الساعدي يبحث امكانية فتح دورات تدريبية في فرنسا للمقاتلين من جهاز مكافحة الارهاب

2021/12/13 | 14:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي إمكانية فتح دورات تدريبية في فرنسا يتم فيها إرسال مقاتلين من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي للبلد لتدريبهم على مجالات عملية مختلفة.جاء ذلك خلال استقبال الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي … Readmore

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