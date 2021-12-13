2021/12/13 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحفر العراقية توقع عقداً مع شركة ZPEC الصينية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 14:51

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