2021/12/13 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن “الأنباء عن إعادة فتح مثلية ايران في السعودية ليست صحيحة”.وأوضح محمود عباس زاده مشكيني قائلا: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلماني إيراني ينفي صحة الأنباء عن إعادة فتح ممثلية إيران في السعودية المركز الخبري الوطني.

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