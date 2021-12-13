اسعار النفط العالمية تواصل جني المكاسب مدعومة بتفاؤل وزيادة الطلب على الوقود

2021/12/13 | 15:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير أوميكرون المتحور من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا، أو 0.7 … Readmore

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