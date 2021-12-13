بايدن يعلن حالة الطوارئ الكبرى في كنتاكي بعد أعاصير مدمرة وقاتلة

2021/12/13 | 15:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سيريل جوليان أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد حالة الطوارئ الكبرى في ولاية كنتاكي التي باتت تجسد الدمار الهائل الذي ألحقته سلسلة أعاصير أسفرت عن سقوط 94 قتيلا في عدة ولايات في البلاد.وسيسمح هذا الإجراء الذي أتى … Readmore

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