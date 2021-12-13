وزارة الهجرة تحصي عدد العراقيين العالقين قرب الحدود البولندية

2021/12/13 | 15:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عدد العراقيين العالقين قرب الحدود البولندية.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق في تصريح تابعه NRT عربية، (13 كانون الاول 2021)، ان "وفدا من الوزارة برئاسة الوكيل كريم النوري ذهب الى بولندا، لحل مشكلات العالقين، والتريث بعودتهم قصرا"، مؤكدة "نحن نمنع العودة القسرية ومع العودة الطوعية".

وأضافت فائق، أن "الوزارة متواصلة مع ال UN، إذ أن أغلب الموجودين في المخيمات ببولندا يرفضون العودة"، مشيرة، إلى أن "هناك أكثر من 4 آلاف شخص لايزالون عالقين في الحدود الفاصلة بين بولندا وبلاروسيا".

"واع"

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