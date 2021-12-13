القبض على متهمين بالنصب والاحتيال والقتل في بغداد

2021/12/13 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وآخر بالقتل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٥٦ نصب …

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