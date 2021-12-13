المالية توافق على صرف العلاوات والترقيات لمنتسبي حماية المنشآت

2021/12/13 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافقت وزارة المالية، على صرف مبالغ العلاوات والترقيات لعامي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمنتسبي حماية المنشآت والشخصيات.

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