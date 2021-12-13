كيف تجلب الطبيعة إلى منزلك وتفيد صحتك؟ تعرف إلى التصميم البيوفيلي

2021/12/13 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجد المهندسون المعماريون والمصممون طرقًا لجلب الطبيعة إلى منازلنا لإفادة صحتنا ورفاهيتنا..مفهوم يُعرف باسم التصميم البيوفيلي.إليك بعض النصائح البسيطة التي يمكنك تجربتها لجلب الطبيعة للداخل.

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