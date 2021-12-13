الهجرة تحصي عدد العراقيين العالقين قرب الحدود البولندية

2021/12/13 | 15:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة متواصلة مع ال UN، إذ أنَّ أغلبَ الموجودين في المخيَّمات ببولندا يرفضون العودة.ص

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