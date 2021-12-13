المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل موعد المرافعة بخصوص دعوى الاطار التنسيقي حول الانتخابات

2021/12/13 | 15:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة، تأجيل موعد المرافعة بخصوص دعوى الاطار التنسيقي حول الانتخابات.مصدر مطلع، قال اليوم الاثنين (13 كانون الاول 2021)، إن “المحكمة قررت تأجيل موعد المرافعة الى يوم 22 من شهر كانون الاول الجاري”.تعقد المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين جلسة … Readmore

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