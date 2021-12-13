الحلبوسي وزيباري يبحثان استكمال الاستحقاقات الدستورية والحوارات السياسية

2021/12/13 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

بحسب بيان لمكتب الحلبوسي فقد جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة.

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