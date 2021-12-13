الحكيم يبحث مع الديمقراطي الكردستاني التطورات السياسية والتحديات المقبلة

2021/12/13 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، فيما بحث الجانبان التطورات السياسية والتحديات المقبلة.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجانبين بحثا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة إنعدام التوازن في أغلب الساحات …

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