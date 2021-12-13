برشلونة يصطدم بنابولي في الدوري الاوروبي

2021/12/13 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، مواجهة صعبة لبرشلونة، الذيفشل في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عامًا.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة نابولي الذي يقدم أداءً كبيرًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وجاءت بقية المباريات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلعب إشبيلية مع دينامو زغرب، ويلتقي أتالانتا، أولمبياكوس، فيما يصطدم لايبزيج بريالسوسيداد.

ويواجه بوروسيا دورتموند، رينجرز، بينما يلعب زينيت أمام ريال بيتيس، وشيريف تيراسبول أمام براجا، وبورتو أمام لاتسيو.

وأجريت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، بحضور 16 فريقا، 8 احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، و8 أخرى احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

ستتأهل 8 فرق من هذه الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرقأخرى، كانت قد تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 17 شباط المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع من الذهاب.

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