الصحة : وصول مضادات حيوية من انتاج مصانع وطنية وعالمية رصيـنة

2021/12/13 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة ، عن وصول مضادات حيوي وفايروسية من انتاج مصانع وطنية عراقية، فضلا عن وصول مواد مختبرية ، حيث سيتم توزيع الادوية على المؤسسات الصحية وحسب الاحتياج.واكـد مدير الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة ، الصيدلاني علي حسن البلداوي ، وصول مادة Amoxicillin 500mg من انتاج شركة سامراء ، مضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية ، وكذلك وصول ادوية لعلاج الاصابات بالانفلونزا نوع A , B .واشار البلداوي ، الى وصول ادوية متنوعة من مناشيء عالمية رصينة ، منها دواء لعلاج مرضى النزف الوراثي الهيموفيليا ، فضلا عن وصول علاج لتقليل وايقاف نوبات الصرع./انتهى5

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