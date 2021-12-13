المالية توافق على صرف المبالغ الخاصة بموظفي عقود النجف وفق قرار 315 وفروقات الرواتب

2021/12/13 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، عن موافقة وزارة المالية على صرف المبالغ الخاصة بموظفي العقود على وفق قرار 315 وفروقات الرواتب./انتهى7

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