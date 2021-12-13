2021/12/13 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافقت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، على صرف مبالغ العلاوات والترقيات لعامي 2020/ 2021 لمنتسبي حماية المنشآت والشخصيات التابعين الى وزارة الداخلية.وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مديرة عام دائرة المحاسبة/ وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية توافق على صرف العلاوات والترقيات لعامين الى منتسبي حماية المنشآت المركز الخبري الوطني.

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