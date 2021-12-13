2021/12/13 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة-واع- سعد السماك

أعلنت بلدية محافظة البصرة، اليوم الإثنين، عن وضع خطة لإدارة ملف التنظيف، فيما أشارت إلى المباشرة بإنتاج أكياس النفايات بكميات كبيرة لغرض توزيعها مجاناً.

وقال مدير البلدية المهندس علي إسماعيل الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "معمل البلدية سوف يوفر أكياس النفايات بكميات كبيرة، إذ باشر بالإنتاج التجريبي منذ يوم أمس بما يعادل 100 ألف كيس يومياً".

وأضاف انه "سيتم توزيع الإنتاج بين دور المواطنين مطلع سنة 2022"، مشيراً إلى ان "المديرية وضعت خطة لإنشاء معمل لصناعة الحاويات المنزلية إضافة الى الحاويات ذات سعة 1 طن والتي يستمر العمل بتصنيعها داخل الورشة الفنية لمديريتنا لتوزع في أغلب شوارع مركز المحافظة".

وتابع الموسوي أن "بلدية البصرة تهدف الى إدارة ملف التنظيف الشامل والذي كانت عقود التنظيف تكلف أكثر من 40 مليار دينار سنويا"، مؤكدا ان "البلدية تعمل من أجل تطوير وتجميل المحافظة وإحياء حدائقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية البصرة تضع خطة لإدارة ملف التنظيف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية البصرة تضع خطة لإدارة ملف التنظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).