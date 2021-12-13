الكتلة الصدرية تبحث مع وفد الديمقراطي الكردستاني امكانية تشكيل حكومة وطنية

2021/12/13 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت اللجنة الصدرية المفاوضة مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، القضايا المتعلقة بالتفاهمات الثنائية سعياً لتشكيل حكومة وطنية.جاء ذلك اليوم الاثنين (13 كانون الأول 2021)، خلال استقبال اللجنة المفاوضة برئاسة رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة، … Readmore

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