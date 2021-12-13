تبين حجم التزوير في الانتخابات.. الفتح يقدم لائحة من 25 صفحة للقضاء

2021/12/13 | 16:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بان تحالف الفتح قام بتقديم لائحة مكونة من 25 صفحة تبين حجم التزوير في الانتخابات.وقال المصدر لـ”الايام نيوز” ان “تحالف الفتح قدم لائحة متكونه من 25 صفحة متكونه من 70 قراراً يوضح مدى التزوير الذي حصل بالانتخابات”.وأضاف ان “المحكمة قررت تأجيل المرافعة الى 22 من الشهر الجاري […]

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الفتح يقدم لائحة من 25 صفحة للقضاء أولاً على الايام نيوز.

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