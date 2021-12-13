سعيدة المنبهي امرأة صرخت في زمن كان الهمس فيه يعني الموت - العثماني سمية

2021/12/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#العثماني_سمية وُلدت سعيدة المنبهي في حيّ شعبيّ بمدينة مراكش في شتنبر سنة 1952, حصلت على شهادة الباكلوريا سنة 1971, لتسافر بعدها إلى الرّباط لتكمل دراستها الجامعيّة في شعبة اللغة الإنجليزية.عُرفت سعيدة المنبهي بين رفاقها ورفيقاتها بنضالها في صفوف المنظمة العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قبل أن تلتحق بالاتحاد المغربي للشغل, وبعدها بمنظمة إلى الأمام الثوريّة.ما يميّز سعيدة عن غيرها من الفتيات في عمرها ه ......





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