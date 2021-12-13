 التطورات والمتغيرات الأيديولوجية للجبهة منذ تأسيسها إلى اللحظة الراهنة - غازي الصوراني

2021/12/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني التطورات والمتغيرات الأيديولوجية للجبهة منذ تأسيسها إلى اللحظة الراهنة (بمناسبة 54 عاماً على الانطلاقة) تقديم :الأصدقاء والرفاق الأعزاء..



نلتقي اليومَ في مناسبة مرور أربعة وخمسين عاماً على المسيرة النضالية للجبهة الشعبية منذ انطلاقتها في الحادي عشر من ديسمبر 1967 ، لكي نستعرض معاً التطورات الأيديولوجية-الفكرية للجبهة منذ تأسيسها حتى اللحظة الراهنة ، بما يهدف الى تكريس ......





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