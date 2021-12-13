2021/12/13 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت بلدية محافظة البصرة، اليوم الإثنين، عن وضع خطة لإدارة ملف التنظيف، فيما أشارت إلى المباشرة بإنتاج أكياس النفايات بكميات كبيرة لغرض توزيعها مجاناً. وقال مدير البلدية المهندس علي إسماعيل الموسوي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة من بلدية البصرة لإدارة ملف التنظيف المركز الخبري الوطني.

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