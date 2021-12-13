2021/12/13 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن تثبيت 1333 من اصحاب العقود، فيما اشارت الى ان الجهود ما زالت مستمرة لغرض تحويل موظفي العقود الانتخابية إلى عقود تشغيلية.وقالت المفوضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تعلن تثبيت 1333 من موظفي العقود المركز الخبري الوطني.

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