الحكيم وزيباري يبحثان نتائج الانتخابات وملف تشكيل الحكومة المقبلة

2021/12/13 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري مستجدات الاوضاع السياسية ونتائج الإنتخابات الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان انه أشار خلال اللقاء الى ضرورة النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية.

وتابع البيان ان الحكيم أكد أهمية المرحلة المقبلة وصعوبتها لافتا الى ان الحكومة القادمة تنتظرها الكثير من المهام على المستوى الخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهو ما يوجب تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي.

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