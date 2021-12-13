برهم صالح ومحمود المشهداني: يجب تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات المواطنين

2021/12/13 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مستجدات الأوضاع السياسية مع رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني.

وبحسب بيان لمكتب صالح فان الجانبان بحثا الحاجة لتوحيد الصف الوطني وحماية الأمن والاستقرار في البلد، والشروع في الاستحقاقات المقبلة بتشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

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