القبض على 4 تجار مخدرات في الأنبار

2021/12/13 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على أربعة تجار للمخدرات ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة منوعة ومواد متفجرة في الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ان قوة أمنية داهمت دار أحد هؤلاء الأربعة وعثرت في داخلها على أسلحة مختلفة عبارة عن قنابر هاون وصاروخ قاذفة ورمانات يدوية إضافة الى أسلحة متنوعة..



وفي السياق أعلنت مديرية شرطة ميسان القبض على شخص بحوزته أحد عشر كغم من الكرستال في عملية مشتركة بمحافظة ذي قار.

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