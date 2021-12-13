وزارة الصحة تعلن تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بالجائحة

2021/12/13 | 16:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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