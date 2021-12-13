2021/12/13 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت، الاثنين، في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ غير مسبوق.. اليويفا يعلن إعادة قرعة دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطأ غير مسبوق.. اليويفا يعلن إعادة قرعة دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).