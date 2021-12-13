المفوضية تصدر بياناً بشأن انتهاء العملية الانتخابية المبكرة

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، مجمل عملها في العملية الانتخابية لمجلس النواب، التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي.

وقال بيان للمفوضية، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بإعلان النتائج النهائية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2021، انتهت العملية الانتخابية المبكرة التي أجرتها مفوضية الانتخابات في (83) دائرة انتخابية منتشرة في عموم أرجاء العراق وفقًا للمعايير الدولية بشفافية وحيادية وبنسبة مشاركة بلغت (44%) للتصويت العام والخاص بواقع (9.623.601) مصوتًا يمتلك بطاقة ناخب (طويلة وقصيرة الأمد).

وأضاف البيان، إن "باكورة العملية الانتخابية بدأت بمرحلة تسجيل وتحديث بيانات الناخبين بايومترياً واكبتها عملية تسجيل المرشحين والأحزاب والتحالفات المتنافسة، تبعتها مرحلة توزيع بطاقة الناخب البايومترية وآخرها مرحلة الاقتراع التي تمت في ظل مراقبة محلية ودولية وبحضور وكلاء المرشحين والأحزاب السياسية وبتغطية إعلامية واسعة وقد حظيت برضا وإشادة المجتمع الدولي".

وأوضح "خلال يوم الاقتراع تم سحب بطاقات الاقتراع الالكترونية (قصيرة الأمد) من المصوتين البالغ عددهم ( 691.162 )، إذ تعمل المفوضية في الوقت الحالي على حصرها وتبويبها بالتنسيق مع مكاتب المحافظات الانتخابية تمهيدًا لإتلافها في وقت لاحق.



كما وتعمل المفوضية على إدخال وحصر بيانات البطاقات البايومترية غير المستلمة وكذلك المسحوبة خلال التصويت الخاص البالغ عددها (812.915) بطاقة بايومترية في برنامج مُعد لذلك لاستئناف عملية التوزيع بعد صدور قرار من مجلس المفوضين يقضي بهذا الأمر".

وأشار الى "الجوانب اللوجستية استرجعت المفوضية جميع المواد المتعلقة بيوم الاقتراع من الأجهزة الانتخابية البالغ عدد (57.944) جهاز تحقق وما يماثلها بالعدد من جهاز تسريع النتائج، فضلاً عن المواد الحساسة وغير الحساسة وتم حفظها في مخازن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية مع أخذ الأجراءات الأمنية وتدابير السلامة الوقائية اللازمة لحفظها".

وتابع " بتوجيه من قبل رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، تعمل دوائر وأقسام المفوضية على إعداد تقارير مفصلة عن أدائها لمراحل العملية الانتخابية بغية الوقوف على مكامن القوة والضعف في تنفيذ المهام وأخذ الدروس المستخلصة للاستفادة منها في تنفيذ العمليات الانتخابية اللاحقة".

وبين انه "بالتنسيق المشترك بين المفوضية ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتطوير ملاكات المفوضية وبمختلف الاختصاصات لبناء القدرات الانتخابية".

وافاد "تم تثبيت (1333) موظفاً من موظفي العقود ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وما زالت الجهود مستمرة من المجلس لغرض تحويل موظفي العقود الانتخابية إلى عقود تشغيلية لما لهم من خبرات متراكمة كانت جزءاً من جهود إنجاح انتخابات مجلس النواب العراقي 2021".

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