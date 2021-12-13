حزب بارزاني يحمل بغداد مسؤولية أحداث سنجار

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

حمل مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار، قادر قاجاغ، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية مسؤولية مايجري في قضاء سنجار.

وقال قاجاغ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأوضاع في سنجار مزرية جدا، والقضاء يدار من قبل عصابات تفتك بأمن المواطنين".

وأضاف، أن "ماجرى يوم أمس من اعتداء على الجيش في ناحية الشمال بقضاء سنجار، وإجبار الموظفين في القضاء والمنظمات على عدم الدوام وغلق الدوائر يعد استهانة بالحكومة، والحل الوحيد هو تنفيذ اتفاق سنجار بكامل تفاصيله".

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