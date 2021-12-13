كورونا في العراق.. 16 وفاة وأكثر من 500 إصابة جديدة

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 522 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 783 حالة جديدة للشفاء، فضلا عن تسجيل 16 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 92198 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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16 وفاة وأكثر من 500 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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