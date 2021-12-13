الحفر العراقية توقع عقداً مع شركة صينية

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقعت شركة الحفر العراقية، عقد مشاركة (Partnership contract) مع شركة ZPEC الصينية.وأوضح مدير عام الشركة باسم عبدالكريم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العقد يتضمن تقديم الدعم و انجاز الاعمال المصاحبة لعمليات الحفر والاستصلاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية وتطوير كوادر الشركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا”.وأشار، الى …

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