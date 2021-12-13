القضاء يصدر 3 أحكام بحق عضو مجلس إدارة مطار النجف السابق

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، 3 أحكام بحق عضو مجلس إدارة مطار النجف السابق.وذكرت المحكمة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم احالة 3 قضايا تخص المتهم (جواد عبد الكاظم علوان) عضو مجلس محافظة النجف الاشرف وعضو في مجلس ادارة مطار النجف الاشرف وتخص تقاضيه الرشى …

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