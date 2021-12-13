كركوك تنظم ورشة عمل مشتركة مع الاعلاميين وفرع نقابة الصحفيين العراقيين لشرح قانون النزاهة واليات عملها

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/نظم قسم الاعلام والاتصال الحكومي في محافظة كركوك ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع مكتب تحقيق كركوك لهيئة النزاهة الاتحادية لشرح قانون النزاهة واليات عملها ،والتي تتزامن مع مئوية تأسيس الدولة العراقية واسبوع النزاهة في العراق .وحضر الورشة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،وقاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة ياسر ابراهيم ومدير مكتب تحقيقات كركوك لهيئة النزاهة اردم ماهر ،،وجمع من الصحفيين والاعلاميين والهيئة التحضيرية لفرع نقابة الصحفيين العراقيين .واكد محافظ كركوك خلال كلمه له ان المحافظة تشهد امنا" واستقرارا" بجهود ورؤية وعمل الفريق الواحد ..مشددا على دعمه ومساندته جهود القضاء والجهات الرقابية والنزاهة في تادية مهامها وترسيخ العدل وتطبيق القانون وخدمة المواطن ورعايته ودعم جهود الدوائر وموظفي المحافظة في تادية مهامها .وتحدث قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة ياسر ابراهيم ومدير مكتب تحقيقات كركوك لهيئة النزاهة اردم ماهر،خلال كلماتهما عن جهود القضاء والنزاهة في مواجهة ومكافحة الفساد بما يعزز هيبة الدولة وترسيخ القانون ويخدم المحافظة ومواطنيها .واشاد مدير الاعلام والاتصال الحكومي بجهود الاعلاميين ودورهم في ابراز الحقيقة ودعم واسناد القوات الامنية وادارة كركوك ودوائرها وجهود القضاء والجهات الرقابة ..مؤكدا ان كركوك اليوم تتجسد فيها مقومات العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن وبما يعزز جهود القضاء والجهات الرقابية ودعم ادارة المحافظة ودوائرها بما يخدم مواطني كركوك جميعا ./انتهى

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