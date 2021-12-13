الفريجي : قواتنا الامنية في كركوك حققت الامن وتنفذ ضربات يومية في مكافحة الارهاب

2021/12/13 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تفقد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي ،عددا من القرى ضمن قاطع مهام الفرقة الالية للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض ضمن مسوولية المقر المتقدم للعمليات .واطلع الفريجي ،على جاهزية القطعات ونجاح خطط انتشارها والارتقاء والتطور في العلاقة بين المواطن وابطال القوات الامنية .وقال ان المواطن اليوم يصنع الاستقرار مع القوات الامنية والتي اثمرت عن نجاح وتقدم بالاستقرار الامني .واضاف ان هذه المناطق تشهد اليوم اعمارا ونشاطا للمنظمات الدولية في دعم جهود الاستقرار وتنفيذ خطط الاعمار فاصبح الجميع حالة وفريق واحد ./انتهى

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