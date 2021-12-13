2021/12/13 | 16:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ على الرغم من إقرار مجلس النواب العراقي، خلال الدورة الماضية، قرار ينص على احتساب المغيبين “شهداء”، ويتم بذلك تخصيص امتيازات ومرتب شهري لذويهم، ذات المخصصة لذوي الشهداء، إلا أن ذلك القرار لم يطبق على أرض الواقع حتى اللحظة، وهو ما أكده مسؤولون وباحثون اجتماعيون في محافظة الأنبار والتي يبلغ عدد المغيبين من أبنائها، قرابة ثلاثة آلاف مغيب، غالبيتهم غيبوا أثناء عمليات تحرير المحافظة من تنظيم داعش، على يد فصائل مسلحة موالية لإيران.ويعيش ذوو المغيبون في الأنبار، أوضاعاً معيشية صعبة، دفعت بالكثير من النساء والأطفال، إلى العمل لتوفير لقمة العيش، في ظل غياب تام للدعم الحكومة لهم.أطفال مُعدمون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلات المغيبين في العراق..



أطفال مُعدمون ونساء يكافحن لكسب لقمة العيش عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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