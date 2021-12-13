2021/12/13 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة أحجار كريمة في سريلانكا النقاب عن جوهرة نادرة تزن 310 كيلوغرامات، قالت إنها أكبر أحجار الياقوت الأزرق التي تم العثور عليها حتى الآن.وقالت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن “أكبر” حجر كريم في العالم المركز الخبري الوطني.

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