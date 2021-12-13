الحزب الديمقراطي: مفاوضات أحزاب كردستان ستتم من خلال كتلة واحدة

2021/12/13 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل تحالف يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين لخوض المفاوضات في بغداد بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وأكد المستشار الاعلامي للحزب عن وجود بداية حوار يهدف لتشكيل التحالف قادر على مفاوضة أحزاب بغداد على رئاسة الجمهورية وبقية المناصب التي تُعدّ من حصة الأكراد.



وأشار الى ان الصوت الكردي سيكون واحداً في بغداد.

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