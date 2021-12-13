العراق وتونس يبحثان التعاون في المجالات التي تخدم الأمن الأقليمي والعربي

2021/12/13 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيسُ جهاز مُكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، الاثنين، مع سفير جمهورية تونس في العراق المواقف التي تخُص موضوعات الإرهاب وضرورة تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الأمن الأقليمي والعربي. وذكر […]

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