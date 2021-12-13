2021/12/13 | 17:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تمديد التقديم للدراسة المسائية (القناة العامة والمباشرة) في الجامعات الحكومية.

ظهرت المقالة التعليم تقرر تمديد التقديم للدراسة المسائية في الجامعات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تقرر تمديد التقديم للدراسة المسائية في الجامعات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تقرر تمديد التقديم للدراسة المسائية في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).