الجائحة تحصد 16 عراقيًا وتوسع حصيلة الضحايا إلى نحو 24 ألف شخص

2021/12/13 | 17:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.08 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 12 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 522 إصابة جديدة، و16 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 750 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.5%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أقلّ من 8200 شخص، بينهم 87 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 23994 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 7.96 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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