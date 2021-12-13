رئيس طيران الإمارات يكشف لـCNN حقيقة تسريح موظفين.. وهذا ما حققته الشركة من أرباح خلال 2021

2021/12/13 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، لـCNN، عن الأوضاع التي واجهتها شركة خطوط الطيران الإماراتية خلال جائحة كورونا، وتطرق في المقابلة إلى تسريحهم عددًا من الموظفين، كما تناول الانتعاش الذي تشهده الشركة والأرباح التي حققتها في الآونة الأخيرة.

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