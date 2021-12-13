شاهد بالفيديو.. نائب قائد حشد الانبار: قاعدة عين الأسد عراقية وللاميركيين أجزاء فقط

2021/12/13 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 63LU0IT_Sh8

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