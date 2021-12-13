القرعة الجديدة للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

2021/12/13 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

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سالزبورغ النمساوي VS بايرن ميونخ الألماني

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بنفيكا البرتغالي VS أياكس أمستردام الهولندي

تشيلسي الإنجليزي VS ليل الفرنسي

أتلتيكو مدريد الإسباني VS مانشستر يونايتد الإنجليزي

فياريال الإسباني VS يوفنتوس الإيطالي

إنتر الإيطالي VS ليفربول الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي VS ريال مدريد الإسباني

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