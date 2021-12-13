ضد المغرب.. حقيقة صورة تشجيع عباس ومسؤولين فلسطينيين للمنتخب الجزائري

2021/12/13 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة فوز منتخب الجزائر لكرة القدم على جاره المغربي 5-3 في مباراة السبت ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب، ظهرت على صفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس متابعا وقائع المباراة ومشجع الجزائر.

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