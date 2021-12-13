2021/12/13 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لمجلس الخدمة يخص مقابلات الطلبة الأوائل من المتقدمين للتعيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لمجلس الخدمة يخص مقابلات الطلبة الأوائل من المتقدمين للتعيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لمجلس الخدمة يخص مقابلات الطلبة الأوائل من المتقدمين للتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).