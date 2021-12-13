تصريح حكومي جديد بخصوص تغيير سعر صرف الدولار خلال موازنة 2022

2021/12/13 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، على وجود نية لتغيير سعر صرف الدولار خلال موازنة 2022.

وقال صالح، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع التصريحات بشان تغيير سعر صرف الدولار او العودة الى السعر السابق غير صحيحة، خصوصاً أن الفوائد برفع سعر الدولار كبيرة ولا يمكن التفريط فيها مطلقا والحديث عن تغيير سعر الصرف بات من الماضي".

وبين أن "السعر التخميني لبرميل النفط سيكون في موازنة 2022 بنحو 50 دولارا وهو اقل من السعر العالمي المتوقع والذي يصل الى 70 دولارا للبرميل الواحد".

وأوضح أن "السعر العالمي للنفط يعتمد على عدة معطيات عالمية، فضلا عن وجود نية للحكومة لرفع نسب الايرادات غير النفطية وزيادة الاعتماد عليها".

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